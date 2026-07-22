Logement vacant : une préoccupation meusienne

L’association Agir pour le logement vacant a organisé ses rencontres nationales en juillet, à Verdun. Un choix qui s’explique par l’engagement du Département de la Meuse qui fait partie des premiers à avoir adhéré à cette association nationale avec l’ambition commune de lutter contre la vacance et d’utiliser les mêmes outils. L’enjeu est d’améliorer la qualité des logements, en se saisissant des problématiques de l’habitat indigne, de la rénovation énergétique ou encore de la sobriété foncière. Tous les territoires qu’ils soient ruraux ou urbains en tension ou en déprise sont concernés par ce sujet au carrefour des politiques publiques de l’habitat privé et de l’aménagement. En France, 3,1 millions de logements sont inhabités, hors Mayotte, en 2023, soit 8,2% du parc de logements, selon l’Insee. Cette part est plus forte dans les espaces moins denses en population, comme c’est le cas en Meuse. Selon des études croisées, ils sont entre 7 500 et 8 000 logements concernés, dans ce département rural, avec des situations fortement diverses entre ceux qui devraient être rasés quand d'autres pourraient être rapidement remis sur le marché.

L’attractivité en question

«Notre volonté n’est pas de mettre seulement des m² nouveaux sur le marché, mais bien d’avoir une réflexion d’aménagement global», explique Valérie Woitier, vice-présidente du Département en charge du dossier, ajoutant que «la revitalisation passe par une valorisation du patrimoine bâti». Délégataire des aides à la pierre (Anah), le Département de la Meuse a engagé une réflexion autour d’un nouveau règlement pour allouer des subventions dès 2027 aux collectivités ou acteurs privés qui ont des projets de remise sur le marché de logement. Le vote devrait intervenir d'ici la fin d'année. La priorité sera donnée au sud du territoire où des besoins ont été identifiés, portés par la dynamique Daimler et le projet Cigéo de Bure...avec en ligne de mire la question de l'attractivité à l’heure où les logements vacants participent au déclin des villages et limitent l’accueil de nouveaux habitants.