Dans le cadre des futures commémorations du 110e anniversaire de la Bataille d'Arras, qui auront lieu en avril 2027, la ville d'Arras recherche déjà ses ambassadeurs pour ce moment important de l'histoire du territoire.

Cet évènement aura une envergure internationale, puisque de nombreuses délégations étrangères seront présentes. Le travail des ambassadeurs sera de participer aux commémorations en accueillant des délégations étrangères, en partageant l’histoire et le patrimoine arrageois ou en contribuant à l’organisation des temps forts. La réunion d'information se tiendra le 2 octobre pour présenter le dispositif des ambassadeurs en lui-même. Les candidatures sont déjà ouvertes et doivent être envoyées à ambassadeurs@ville-arras.fr.

L'histoire de cette bataille remonte à 1917, quand 24 000 soldats britanniques surgirent de la Carrière Wellington pour participer à l’offensive qui marqua un tournant de la Première Guerre mondiale.