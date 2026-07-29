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Des ambassadeurs recherchés pour commémorer les 110 ans de la Bataille d'Arras en 2027

La ville d'Arras annonce rechercher des ambassadeurs pour participer aux commémorations du 110e anniversaire de la Bataille d'Arras en 2027. De nombreuses délégations seront présentes en avril prochain. 

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Par Thomas Porcher
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 29 juillet 2026 - Mis à jour le 29 juillet 2026

Dans le cadre des futures commémorations du 110e anniversaire de la Bataille d'Arras, qui auront lieu en avril 2027, la ville d'Arras recherche déjà ses ambassadeurs pour ce moment important de l'histoire du territoire.

Cet évènement aura une envergure internationale, puisque de nombreuses délégations étrangères seront présentes. Le travail des ambassadeurs sera de participer aux commémorations en accueillant des délégations étrangères, en partageant l’histoire et le patrimoine arrageois ou en contribuant à l’organisation des temps forts. La réunion d'information se tiendra le 2 octobre pour présenter le dispositif des ambassadeurs en lui-même. Les candidatures sont déjà ouvertes et doivent être envoyées à ambassadeurs@ville-arras.fr.

L'histoire de cette bataille remonte à 1917, quand 24 000 soldats britanniques surgirent de la Carrière Wellington pour participer à l’offensive qui marqua un tournant de la Première Guerre mondiale.