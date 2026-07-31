La ville d’Amiens met à disposition une nouvelle application mobile destinée à renforcer les échanges avec les habitants. Son principal service permet de signaler rapidement les anomalies constatées dans l’espace public, comme un éclairage défectueux, un trottoir endommagé, un dépôt sauvage, une fuite d’eau ou encore un arbre tombé. L’utilisateur peut géolocaliser le problème, ajouter une photographie et transmettre des précisions avant l’envoi du dossier. Les demandes sont ensuite automatiquement dirigées vers le service compétent. Environ 50 agents municipaux ont été formés pour assurer leur traitement. :



Les habitants peuvent suivre l’évolution de leur signalement grâce à différents statuts, de la prise en charge jusqu’à la résolution. Les situations d’urgence, comme les accidents ou les incendies, sont en revanche orientées vers la Police municipale.

Un accès direct aux informations locales

Au-delà des signalements, l’application centralise plusieurs services d’information. Elle permet de consulter en ligne le Journal des Amiénois (JDA) depuis un smartphone et d’être informé en temps réel grâce aux notifications. Les utilisateurs reçoivent notamment des alertes liées à la sécurité, aux travaux, aux événements locaux, à la publication du journal municipal ou encore aux offres d’emploi. La municipalité souhaite ainsi améliorer la diffusion des informations et renforcer la réactivité de ses services. Amiens L’Appli est disponible gratuitement sur les plateformes iOS et Android via l’App Store et le Play Store.