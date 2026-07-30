Creusot Montceau : la présidente suit l'avancée des projets communaux

La présidente de la Communauté urbaine Creusot Montceau, Isabelle Louis, poursuit sa tournée estivale des communes du territoire afin de suivre l'avancement des projets portés avec les élus locaux. Ces déplacements permettent d'évaluer l'état des investissements engagés et d'échanger avec les maires sur les besoins des habitants. Trois communes ont récemment accueilli cette visite de terrain, chacune avec des opérations répondant à des enjeux différents.

À Saint-Bérain-sous-Sanvignes, la présidente s'est rendue sur le site de la future microcrèche aménagée dans la résidence Les Trois Chênes. Ce projet comprend également la rénovation énergétique du bâtiment. Son ouverture est prévue en février 2027. À Sanvignes-les-Mines, la visite a été consacrée au projet de reconstruction de l'unité de dépollution des eaux des Essarts, destiné à moderniser les équipements d'assainissement et à préserver la ressource en eau.



Petite enfance, eau et cadre de vie

La tournée s'est achevée à Gourdon, où les échanges ont porté sur l'installation d'un nouveau point d'apport volontaire enterré ainsi que sur les futurs aménagements du centre-bourg. Ces opérations s'inscrivent dans le cadre des actions menées par la Communauté urbaine pour accompagner les communes dans leurs projets de développement. La collectivité assure, à travers ces visites, le suivi de l'avancement des chantiers et le maintien d'un dialogue régulier avec les élus locaux afin d'adapter les investissements aux besoins du territoire.