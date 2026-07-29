Château-Thierry : Les jeunes se mobilisent au service des communes

Les jeunes mettent la main à la patte au service des communes. En juillet, leClub ado de Saint-Eugène a une nouvelle fois mis son énergie au service du territoire en participant à un chantier de réfection dans la commune de Mont-Saint-Père, retenue cette année parmi les candidatures déposées. Pendant plusieurs jours, les adolescents ont contribué concrètement à l'amélioration du cadre de vie des habitants à travers deux réalisations complémentaires.

Deux projets réalisés

Les plus jeunes ont participé à la rénovation du mur de l'ancien préau de l'école. Leur mission consistait à retirer le revêtement existant afin de préparer le support avant les travaux de finition qui seront réalisés par la commune. À terme, cet espace accueillera des expositions et des projets culturels. Les plus grands ont, quant à eux, réalisé le traçage de nouveaux jeux au sol dans la cour de récréation. Ce projet a été élaboré en concertation avec les élus municipaux, les élèves de l'école et leur enseignante, qui ont choisi ensemble les jeux destinés à animer les temps de récréation.

«L'Agglomération a fait le choix de développer des actions utiles à la fois aux habitants et aux communes, précise Sébastien Eugène, président de la communauté d'agglomération de la région de Château-Thierry. Les Chantiers Jeunes en sont une belle illustration : ils permettent à des adolescents de vivre une expérience citoyenne concrète tout en répondant aux besoins exprimés par les élus locaux. En accompagnant les communes dans la réalisation de ces projets, nous faisons confiance à notre jeunesse et nous renforçons les liens qui font la richesse de notre territoire».