Mâcon lance les Épicuriales avec deux rendez-vous gourmands

Les 3 et 4 octobre 2026, Mâcon proposera la première édition des Épicuriales mâconnaises, un nouveau rendez-vous imaginé par l’Office de Tourisme Mâcon Sud Bourgogne. L’événement mettra en avant les produits du terroir, les savoir-faire des chefs et des vignerons ainsi que le patrimoine bâti du territoire. Pendant deux jours, les visiteurs pourront découvrir la richesse gastronomique et viticole du Mâconnais à travers un programme associant dégustations et visites de lieux emblématiques ou habituellement peu accessibles.

Deux temps forts au programme

Le festival s’articulera autour de deux animations principales. Les Flâneries gourmandes inviteront le public à parcourir le centre-ville à pied. Plusieurs étapes permettront de déguster des accords entre mets et vins proposés par des chefs et des vignerons dans différents sites patrimoniaux. Des guides locaux présenteront également l’histoire des lieux et de la ville. En parallèle, Le Fascinant Banquet des Chefs réunira, le temps d’une soirée, des chefs et artisans de bouche du Sud Bourgogne autour d’un menu unique. Les plats seront accompagnés d'une sélection de vins du Mâconnais et du Beaujolais. Les inscriptions ouvriront prochainement.