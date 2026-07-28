Le conseil municipal de Crissey a validé l'extension du réseau de vidéoprotection sur la zone d'activités économiques Saôneor. Cette décision s'inscrit dans la continuité du dispositif déjà en place, composé de 12 caméras. Neuf équipements supplémentaires seront installés afin d'améliorer la prévention et la sécurité publique. Le projet vise à mieux protéger les personnes, les biens, les espaces publics et le patrimoine communal, tout en facilitant le travail des forces de l'ordre. La couverture concernera l'ensemble de la zone d'activités gérée par le Grand Chalon.



Un financement porté par le Grand Chalon

Les nouvelles caméras seront réparties sur cinq secteurs stratégiques : le carrefour des rues Putier et Sabatier, les rues Marc-Seguin, des Confréries, Principale et Ferrée. Trois dispositifs de lecture automatique des plaques d'immatriculation seront également déployés.

Le Grand Chalon participera au financement des travaux à hauteur de 36 539 euros, soit 85% du coût total de l'opération. L'intercommunalité prendra aussi en charge la maintenance, évaluée à 1 530 euros par an, sous forme de subvention versée à la commune pendant trois ans. Selon la municipalité, ce renforcement de la vidéoprotection doit contribuer à sécuriser les entreprises implantées sur la zone Saôneor et à améliorer les capacités d'intervention en cas d'incident.