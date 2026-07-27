«J’ai un membre de ma famille en situation de handicap. Je n’ai pas envie qu’une porte supplémentaire leur soit fermée. Apprendre à nager leur permet de se mettre en sécurité. Pour les parents, c’est rassurant», assure Jessica Lhorloge, directrice d’exploitation du centre aquatique Aqua N&S à Flixecourt.



Séances d’apprentissage de la natation gratuites

Depuis le début de l’été, comme dix autres piscines (*), elle propose aux familles du secteur le dispositif «1,2,3 Nagez!». Initié par le département de la Somme, il est destiné aux enfants en situation de handicap (moteur, sensoriel, mental, cognitif ou psychique), âgés de 4 à 18 ans. Il permet à leurs familles samariennes d’accéder gratuitement à des séances d’apprentissage de la natation adaptées à leurs besoins.

Les groupes, composés de huit enfants maximum, favorisent un accompagnement personnalisé et sécurisé. Les séances, organisées en cycles de quatre à cinq cours de une heure, sont encadrées par à minima deux maîtres-nageurs sauveteurs des piscines partenaires ou des clubs locaux. A Flixecourt, six enfants sont inscrits. Ils sont coachés par deux maitres nageurs.

Succès à Amiens

«Au 9 juillet, 175 enfants étaient inscrits, informe Suzanne Daniel-Caburet, chargée de projet sports, inclusion et cohésion sociale à la direction des sports du département de la Somme. Sur Amiens, il y a une liste d’attente. En zone rurale, c’est difficile de mobiliser. C’est le département qui gère les inscriptions, la communication, les échanges avec les parents…»

Avec le dispositif «1, 2, 3 Nagez!», le conseil départemental de la Somme poursuit son engagement en faveur de l’inclusion et de l’accès au sport pour tous : «La collectivité a fait de la prise en charge du handicap sa priorité. Apprendre à nager est bénéfique pour leur sécurité. Durant les grosses chaleurs, les noyades n’ont fait qu’augmenter. Ces drames ont montré l’importance d’avoir les bases de la nage», souligne Christelle Hiver, sa présidente, venue assister à une séance de natation en compagnie notamment de Margaux Delétré, vice-présidente en charge de la culture, du patrimoine et des sports. Elles ont profité de leur présence pour offrir un fauteuil roulant au centre aquatique Aqua N&S.

(*)Les autres piscines partenaires sont l’Aquapôle et le Coliseum à Amiens, l’Aqu’Abb à Abbeville, L’AquariHam à Ham, Alméo à Moreuil, l’Aquasoa à Croixrault, l’Arobase à Roye, le Calypso à Corbie, l’Eldorad’O à Doullens et Viméo à Friville-Escarbotin.