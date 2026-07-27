L'agglomération du Boulonnais annonce le lancement d'un appel à projet qui entre dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial (PAT), qui bénéficie d'un label national depuis le mois de mars 2025. Cet appel à projets est destiné aux communes, centres sociaux, aux associations ou aux coopératives qui ont pour objectif de développer des projets alimentaires axés sur le local, le durable, le bien manger et accessibles à tous autour, principalement, de la restauration collective.

La communauté d'agglomération annonce avoir une enveloppe financière suffisante pour aider les porteurs de projet. Des projets qui peuvent être l'amélioration de la restauration collective ; le développement des circuits de proximité ou des filières locales ; la mise en avant et/ou l'utilisation de produits locaux ; l'amélioration de la logistique alimentaire ; la réduction de la précarité alimentaire ou encore la création d’un atelier de sensibilisation tout public sur cette thématique.

Les porteurs de projets ont jusqu'au 8 octobre pour déposer leur projet sur le site de l'agglomération du Boulonnais.