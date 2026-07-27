Beauvais : des travaux de réfection rue du Prayon du 3 au 7 août





La ville de Beauvais annonce des travaux de réfection ponctuelle de la rue du Prayon, prévus du 3 au 7 août 2026, sous réserve de conditions météorologiques favorables, afin d'améliorer le confort et la sécurité des usagers.

Ce chantier, réalisé dans l'attente d'un projet de réaménagement plus global de cette voie, nécessitera la fermeture de la rue à la circulation entre 7 h et 17 h. Pendant cette période, le stationnement sera interdit dans l'emprise du chantier. Une déviation sera mise en place par les rues Notre-Dame-du-Thil, Brûlet, Maître Denis et Prache. Les riverains pourront accéder à leur domicile en dehors des horaires de chantier, avant 7 h et après 17 h.