Chantilly : deux bornes armoriées restaurées en forêt

C'est une restauration du patrimoine culturel du département. Si la forêt de Chantilly est un immense écrin de verdure, elle raconte aussi une histoire. Installées entre 1537 et 1546 - par le connétable de France Anne de Montmorency, seigneur de Chantilly - près de 190 bornes armoriées sont tapis dans les sous-bois au cœur de la forêt de Chantilly, qui délimitaient, à l'époque, les propriétés.

Sculptées dans un calcaire très résistant (le liais), elle sont présentes depuis 500 ans, ce qui les rend aujourd'hui vulnérables. Les éléments naturels, la pluie, le gel, les mousses et le lichens ont eu raison des inscriptions. Pour les rendre plus lisibles et préserver ce patrimoine culturel, l'Association pour la restauration des Poteaux Forestiers et le Parc naturel régional, sous l’égide de Mathieu Deldicque, conservateur en chef du patrimoine et directeur du Musée Condé, dont l’Institut de France est le propriétaire de la forêt, ont entrepris une restauration de deux bornes-test.

Ce test réalisé par des professionnels a été concluant, une dizaine d’autres bornes seront probablement nettoyées l’année prochaine, complétant ainsi l'alignement le long de la chaussée Brunehaut, au cœur de la forêt de Chantilly.