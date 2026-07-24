Boulay-Moselle : les collégiens inaugurent leur «Maison des risques»

C'est l'aboutissement d'un projet mené de bout en bout par les élèves de 4e et 3e SEGPA du collège Victor-Demange. La «Maison des risques» a officiellement ouvert ses portes en juin dernier, offrant un parcours immersif destiné à sensibiliser les jeunes aux dangers qu'ils pourront rencontrer dans leur future vie professionnelle.

Le principe est simple : les visiteurs évoluent dans un décor transformé en terrain d'enquête. À travers des énigmes et des défis inspirés des escape games, ils doivent repérer les situations dangereuses, analyser les risques et adopter les bons réflexes.

Un projet conçu par les élèves

L'originalité de cette initiative réside dans l'implication totale des collégiens. Encadrés par une équipe pluridisciplinaire de sept enseignants, ils ont participé à toutes les étapes : de la conception des scénarios à la fabrication des décors. Cette démarche leur a permis de développer leurs compétences techniques, leur autonomie et leur confiance en eux.

Pensé pour préparer les élèves à leurs futurs stages en entreprise, à leur apprentissage ou à leur prochaine orientation professionnelle, le projet a bénéficié du soutien de la Carsat Alsace-Moselle, qui a accompagné sa validation et son financement, ainsi que des spécialistes de l'escape game «Les Francs Limiers» pour la scénarisation.

Ce projet innovant a également valu à l’établissement le Prix de l’Innovation 2026 de l’académie de Nancy - Metz.