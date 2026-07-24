L'intelligence artificielle peut également être d'une grande aide pour les animaux domestiques. C'est pour cela que le média animalier Woopets, lance sa propre IA, nommée Woopets AI. Le but de cette intelligence artificielle est de répondre aux questions des propriétaires d'animaux domestiques en dehors des consultations vétérinaires, mais sans remplacer les professionnels. Le tout sans utiliser le fonctionnement des IA génératives généralistes.

Ainsi, Woopets AI assure concentrer sa base de données sur près de 30 000 articles certifiés et validés par une équipe de 10 experts (vétérinaires consultants, éducateurs comportementalistes, auxiliaires de santé, juriste en droit animalier, spécialistes du deuil animalier). Si jamais l'IA n'a pas la réponse à une question, elle oriente la personne vers un professionnel.

De plus, Woopets AI fonctionne comme un carnet de vie numérique qui s'enrichit et enregistre automatiquement les informations au fil des questions. « Les besoins d'un bouledogue de 8 ans sédentaire ne sont pas ceux d'un chiot berger australien. Les données comme l'âge, la race, les allergies, les fragilités de l'animal et toutes les informations clés fournies lors de vos différentes conversations sont continuellement enregistrées dans son carnet de vie», explique Anthony Pruvost, fondateur de Woopets AI.

Il y a également d'autres fonctions, comme celle de scanner un produit pour vérifier sa composition, celle de trouver un professionnel rapidement ou encore de trouver un refuge pour adopter.