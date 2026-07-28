Wall Street clôture en ordre dispersé, les semi-conducteurs délaissés

La Bourse de New York a terminé sans direction claire mardi, les investisseurs opérant une rotation hors du secteur des puces au profit d'autres valeurs, tout en gardant un oeil sur la réunion de la Réserve fédérale (Fed), débutée dans la journée.

Le Dow Jones, à coloration industrielle, a gagné 1,03% tandis que l'indice Nasdaq, qui regroupe les grands noms de la technologie, a perdu 0,22%. L'indice élargi S&P 500 a progressé de 0,22%.

"Dans l'ensemble, le marché s'est montré solide aujourd'hui, (...) la seule véritable zone de fragilité venant des semi-conducteurs", résume auprès de l'AFP Patrick O'Hare, analyste de Briefing.com.

Les titres industriels ont notamment profité de résultats d'entreprises meilleurs qu'attendu, note M. O'Hare, d'où la progression plus marquée du Dow Jones.

C'est le cas du géant américain des boissons Coca-Cola, (+5,04% à 88,31 dollars), qui a fait état d'un bond de 16% de son bénéfice net le trimestre dernier sur un an, porté par une hausse des volumes de ventes liée entre autres à la Coupe du monde de football.

L'avionneur Boeing (+4,74% à 221,53 dollars) a aussi été recherché après une amélioration de son chiffre d'affaires et son flux de trésorerie.

Le secteur industriel a également bénéficié mardi de la nouvelle glissade des cours du pétrole avec la pause des hostilités au Moyen-Orient, notent les analystes.

Depuis jeudi dernier, le prix du baril de Brent - référence internationale - a chuté de plus de 17%, de quoi apaiser les craintes inflationnistes.

Profitant du repli de l'or noir, sur le marché obligataire, le taux d'emprunt de l'État américain à échéance dix ans se détendait nettement à 4,60% vers 20H40 GMT, contre 4,65% à la clôture la veille.

En parallèle, le secteur des semi-conducteurs, qui pèse lourd à Wall Street, est marqué depuis plusieurs semaines "par des inquiétudes autour des perspectives de rentabilité" des investissements massifs dans les solutions d'intelligence artificielle (IA), explique Jose Torres, d'Interactive Brokers.

"Les valorisations élevées, les dynamiques de financement circulaires et la concurrence chinoise" crispent aussi les investisseurs, ajoute l'analyste.

Mardi, AMD a glissé de 8,15%, de même que Micron (-8,85%). Broadcom a aussi terminé dans le rouge (-0,60%), comme Intel (-5,86%) ou Qualcomm (-4,21%).

Dans ce contexte, les investisseurs seront particulièrement attentifs aux performances trimestrielles des géants de la tech Microsoft et Meta mercredi, suivies de celles d'Apple et Amazon jeudi.

Les opérateurs attendent également l'issue de la réunion de deux jours de la Réserve fédérale, qui devrait garder ses taux inchangés, au même niveau depuis décembre (entre 3,50% et 3,75%).

"Mais la Fed pourrait surprendre le marché" en rehaussant ses taux pour lutter contre l'inflation, percutée de plein fouet par la guerre au Moyen-Orient, explique Patrick O'Hare. "Cela provoquerait sans aucun doute des remous sur les marchés boursiers."

Wall Street préfère un environnement monétaire plus accommodant, propice à la croissance des entreprises et aux investissements.

Autre point d'interrogation: le nouveau président de la banque centrale, Kevin Warsh, a posé comme principe de ne donner aucune indication sur la trajectoire possible de la politique monétaire.

"La communication de la Fed accroît l'incertitude", conclut Kevin Ford, de Convera.

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