Le dispositif s’adresse aux Messins âgés de 70 à 75 ans, nés entre 1951 et 1956 et non imposables, ainsi qu’aux habitants de 76 ans et plus, sans condition de ressources. Pour en bénéficier, il suffit de remplir un formulaire disponible à l’Hôtel de Ville, dans les mairies de quartier, au CCAS ou directement en ligne. Lors de l’inscription, une copie d’une pièce d’identité doit être fournie. Les personnes âgées de 70 à 75 ans devront également joindre leur avis d’imposition 2026 sur les revenus 2025. Un justificatif de domicile est demandé uniquement aux personnes installées à Metz au cours de l’année.

Où et quand retirer son colis de fin d’année ?

Les colis pourront être retirés les 9 et 10 décembre, de 8 h à 18 h 30, au Centre Saint-Denis de la Réunion, route de Lorry. Une seconde période de distribution est prévue du 14 au 31 décembre dans les mairies de quartier. Pour les seniors qui ne peuvent pas se déplacer, une autre personne pourra récupérer le colis à leur place, à condition de présenter une pièce d’identité. Cette initiative vise à renforcer les liens sociaux durant la période des fêtes.