À Bar-le-Duc, trois jours pour redécouvrir le patrimoine de la ville

Pour cette 43e édition, deux thèmes seront mis à l’honneur : «Patrimoine de la photographie» et «Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer». À Bar-le-Duc, la programmation s’appuie notamment sur ces deux sujets pour proposer une quarantaine de rendez-vous répartis dans 25 sites.

La programmation débutera le vendredi 18 septembre à 18 h, avec une table ronde intitulée «Patrimoine, biodiversité, changements climatiques : quel avenir ?». Organisée dans la salle des fêtes du parc de l’Hôtel de Ville, elle réunira notamment des représentants de l’Unité départementale de l’architecture et du patrimoine, de l’Office français de la biodiversité et du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement.

Une balade théâtralisée dans les rues de Bar-le-Duc

Parmi les rendez-vous proposés, «La belle endormie» invite à découvrir Bar-le-Duc autrement. Le collectif Côte à Côte proposera une déambulation théâtralisée les samedi 19 et dimanche 20 septembre à 14 h 30. Au fil des rues, des places, des ponts et des escaliers, trois artistes et leurs complices feront revivre différentes pages de l’histoire de la ville. La balade durera environ 2 h 30 et se terminera par un concert.

Des monuments ouverts au public

Les églises de Bar-le-Duc seront également au cœur du programme. L’église Saint-Antoine ouvrira ses portes samedi et dimanche de 14 h à 18 h. Les Jeunes Ambassadeurs du Patrimoine y proposeront des visites pour revenir sur l’histoire de cet édifice et les éléments remarquables qu’il conserve. À l’église Notre-Dame, plusieurs rendez-vous permettront de mieux comprendre les travaux menés sur le monument. Samedi à 14 h, l’architecte du patrimoine chargé du chantier présentera notamment les restaurations engagées depuis fin 2022 sur le clos et le couvert de l’édifice. Une autre présentation, prévue à 16 h, sera consacrée à la restauration du Christ en Croix, une sculpture autrefois attribuée à Ligier Richier.

Avec ces différents rendez-vous, les Journées européennes du patrimoine permettront ainsi de découvrir ou redécouvrir plusieurs facettes de Bar-le-Duc, de son architecture à son histoire, en passant par les enjeux actuels liés à la préservation du patrimoine.