Porté par la municipalité, des institutions éducatives et des acteurs industriels locaux, ce projet artistique et collaboratif rend hommage à douze habitants de la région ayant sauvé des Juifs des persécutions nazies entre 1942 et 1944. L'événement rassemble élus, historiens et la communauté éducative pour honorer ces actes de bravoure civique.

Un nouveau jalon pour le parcours historique et culturel du Grand Nancy

L'aménagement de cette place s'inscrit dans un parcours historique et mémoriel global, soutenu financièrement et culturellement par la Ville de Nancy et ses musées. L’œuvre met en lumière, par une gravure lapidaire soignée, les noms de douze Justes parmi les Nations, à l'image des policiers menés par Édouard Vigneron qui sauvèrent plus de 350 vies en juillet 1942. Au-delà de sa portée symbolique, ce chantier dote le territoire d'une nouvelle infrastructure culturelle de proximité. Elle renforce l'attractivité mémorielle de la ville en s'articulant directement avec les monuments préexistants des Déportations et de la Shoah.

Une synergie régionale entre artisanat d'art, industrie et formation technique

La réalisation de cette œuvre témoigne d'une forte synergie économique et éducative à l'échelle régionale. Conçue par Camille Martinet, chercheuse à l’ANRT (ENSAD Nancy), sa concrétisation technique a mobilisé le savoir-faire de la jeunesse locale. Les élèves du lycée professionnel Camille Claudel de Remiremont ont exécuté la gravure sur pierre, tandis que les apprentis du pôle formation de l'UIMM de Maxéville ont façonné les éléments métalliques. Ce projet collaboratif valorise ainsi les compétences des filières techniques et de l'artisanat d'art de la région lorraine.