Meuse : les adaptations Netflix redessinent aussi le marché du livre

Le festival proposera notamment une bibliothèque éphémère réunissant romans, mangas et bandes dessinées, ainsi que des rencontres autour d’œuvres adaptées en séries ou en films. Cette stratégie illustre un phénomène qui peut intéresser directement les acteurs meusien du livre : lorsqu’une œuvre est portée à l’écran, elle peut bénéficier d’une nouvelle visibilité auprès de publics qui ne la connaissaient pas auparavant. Pour les librairies et les structures de lecture du département, ces adaptations constituent ainsi un nouveau point d’entrée vers les œuvres, les auteurs et les différents formats éditoriaux. Le développement de ces passerelles renforce également l’intérêt d’animations locales autour de la lecture et de la découverte des livres.

Les adaptations stimulent l’économie culturelle

Netflix indique que les adaptations littéraires ont généré plus de 9 milliards de vues dans le monde en 2025, soit près de 20% de l’ensemble des heures visionnées sur la plateforme. Au-delà de l’audience audiovisuelle, ces adaptations créent une circulation entre les secteurs de l’édition, de l’audiovisuel et de la distribution du livre. À l’échelle nationale, ce phénomène peut donc contribuer à remettre certaines œuvres en visibilité et à attirer de nouveaux lecteurs.