L'Université Polytechnique Hauts-de-France de Famars accueille, le 17 septembre, les premières Rencontres de l’Électromobilité. Cette journée réunit des chercheurs, des entreprises et des acteurs publics et de l’innovation autour des mobilités décarbonées pour mettre en avant les travaux menés par le Groupe Régional de Réflexion Prospective (G2RP) consacré à l’électromobilité. Le groupe a réalisé un état des lieux extrêmement complet des compétences scientifiques et des moyens techniques associés disponibles sur le territoire.

L'objectif de cette journée est aussi de mettre en place de nouvelles collaborations entre des laboratoires et des entreprises pour accélérer la transition vers les mobilités décarbonées de demain. Il y aura donc des conférences, des tables rondes, des présentations d’équipements, des retours d’expérience ainsi que des démonstrations et essais. Il y aura aussi une visite des installations de l’UPHF.

L'évènement est gratuit et nécessite juste une inscription sur le site Transition Transport Mobilité.