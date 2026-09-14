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Les Rencontres de l’Électromobilité prévues le 17 septembre à l'Université Polytechnique Hauts-de-France

La première édition des Rencontres de l’électromobilité va se dérouler le 17 septembre à l'Université Polytechnique Hauts-de-France. Cette journée est co-organisé entre la Région Hauts-de-France, le Pôle MEDEE et le COREM Hauts-de-France.

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©Illustration Pixabay / NadinNandin

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Par Thomas Porcher
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 14 septembre 2026 - Mis à jour le 14 septembre 2026

L'Université Polytechnique Hauts-de-France de Famars accueille, le 17 septembre, les premières Rencontres de l’Électromobilité. Cette journée réunit des chercheurs, des entreprises et des acteurs publics et de l’innovation autour des mobilités décarbonées pour mettre en avant les travaux menés par le Groupe Régional de Réflexion Prospective (G2RP) consacré à l’électromobilité. Le groupe a réalisé un état des lieux extrêmement complet des compétences scientifiques et des moyens techniques associés disponibles sur le territoire.

L'objectif de cette journée est aussi de mettre en place de nouvelles collaborations entre des laboratoires et des entreprises pour accélérer la transition vers les mobilités décarbonées de demain. Il y aura donc des conférences, des tables rondes, des présentations d’équipements, des retours d’expérience ainsi que des démonstrations et essais. Il y aura aussi une visite des installations de l’UPHF.

L'évènement est gratuit et nécessite juste une inscription sur le site Transition Transport Mobilité

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