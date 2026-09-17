Les nouveaux réfrigérateurs ont laissé place à d'autres plus cabossés mais aussi à de vieilles télévisions, articles usagés de sport ou de jardinage. Depuis vingt ans, l'entreprise d'économie sociale et solidaire Envie 2e a pris place sur le site de l’ancienne usine Thomson à Lesquin.

Installée en 1899 à Lesquin, Thomson a dans un premier temps fabriqué des moteurs pour se recentrer sur l'électroménager à partir des années 50. En 1976, nouvelle orientation pour le site qui se consacre désormais uniquement aux réfrigérateurs et devient même l'un des plus gros sites de fabrication en France avec un réfrigérateur fabriqué toutes les trente secondes, soit 200 000 par an.

11 000 réfrigérateurs valorisés chaque année

Le géant de l'électroménager cesse son activité en 2005. Un an plus tard, le groupe Vitamine T, structure d’insertion par le travail, investit les lieux. 18 personnes en insertion démontent les réfrigérateurs, récupérant ainsi matières premières et polluants. «La plus belle aventure de ma vie professionnelle, résume André Dupon, le président fondateur de Vitamine T. Les 130 salariés licenciés de Thomson nous ont tous suivis».

Aujourd'hui, l'entreprise compte 160 salariés dont 90 personnes en insertion. Le site de Lesquin, de 18 000 m2, traite 2 000 tonnes d'écrans plats par an et 11 000 réfrigérateurs. «Beaucoup n'y croyait pas il y a vingt ans, rappelle Bienvenue Djomatin, directeur général du groupe Vitamine T. Par notre activité de collecte et de tri, nous apportons un service aux entreprises et aux collectivités».

En deux décennies, l'activité du groupe s'est étoffée. «L'économie circulaire représente 60% de l'activité du groupe et 1 600 salariés dans la région», indique Romain Joly, directeur Hauts-de-France de Vitamine T. Les magasins d'électroménagers reconditionnés Envie Nord ont, en effet, très vite été suivis par la création d'Envie 2e nord, puis par celle de Soluval (plateforme de traitement des véhicules hors d'usage) ou encore par le Grenier, réseau de ressourceries solidaires.

Un pari devenu une nécessité

Envie 2e peut encore monter en cadence puisqu’il affiche une capacité de traitement des réfrigérateurs pouvant aller jusqu’à 30 000 tonnes. «Dès sa création, Envie 2e nord a été un véritable levier de croissance pour le groupe», observe André Dupon.

Aujourd’hui, le groupe Vitamine T compte 34 filiales en France et 7 140 collaborateurs dont 5 614 en parcours d'insertion. «C'était un pari au début, une folie même devenue depuis une absolue nécessité, une évidence même», résume Romain Joly.