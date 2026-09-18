Électrification toute ! Le gouvernement vient de dévoiler, le 11 septembre, la liste des quelque 6 676 communes qualifiées de «Territoires d’électrification» dans le cadre du vaste Plan d’électrification lancé par l’État en avril dernier.

La Métropole du Grand Nancy fait partie des 109 territoires sélectionnés. C’est le cas en Lorraine également pour la Communauté d’agglomération du Grand Verdun, celle d’Épinal et de Metz Métropole.

Feuille de route le 1er décembre

Objectif affiché : sortir de la dépendance aux énergies fossiles en «sortant du fioul, du gaz et en électrifiant les mobilités», assure le plan, doté d’une enveloppe totale de 10 milliards d’euros.

Les territoires sélectionnés vont devoir établir une feuille de route pluriannuelle d’ici au 1er décembre.

Dès la fin de l’année, la mise en œuvre pourra être enclenchée. Chaque territoire sera accompagné par un référent de l’Ademe ou encore de la Direction régionale de l’environnement ou de la Direction départementale des territoires.

À noter qu’une deuxième phase du plan d’électrification devrait être lancée en octobre prochain par l’État.