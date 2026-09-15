Normandie Énergies lance son programme de rentrée

En septembre, Normandie Énergies déploie un agenda dense pour accompagner les entreprises normandes dans leur transition énergétique. Ce programme vise à accélérer la décarbonation, structurer les compétences locales et renforcer les synergies industrielles du territoire à l'occasion de la rentrée économique.

Le coup d'envoi a été donné le 9 septembre au Village by CA de Rouen avec une matinée dédiée aux opportunités industrielles de l'électrification.

Synergies industrielles et déploiement de la filière nucléaire

La seconde moitié du mois se concentrera sur le réseautage territorial et les filières d'avenir. Le 15 septembre, le rendez-vous « NE Connect » va permettre de découvrir le site de United Rentals à Saint-Vigor-d'Ymonville, un leader de la location d’équipements pour les secteurs énergétiques.

Du 21 au 25 septembre, le « Nuclear Tour » fera escale à Rouen, Le Havre et Cherbourg pour structurer une stratégie commune face aux grands enjeux de l'atome en Normandie. Le mois se clôturera le 29 septembre à Saint-Étienne-du-Rouvray par une session d'accueil « NE Welcome » destinée à intégrer les nouveaux membres du réseau.