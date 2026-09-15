Une journée importante autour de la transition écologique. Le 28 septembre sont organisées, au Moulin à café, à Saint-Omer, les Rencontres de l’Efficience Écologique. Une vingtaine d’acteurs du territoire de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais, seront présents pour mettre en avant les solutions, les services et les initiatives autour de la transition écologique.

En plus de la séance plénière et d'une table ronde sur la thématique des transitions, sont également proposés aux participants des ateliers autour de divers sujets comme l'IA, la décarbonation, l'écologie industrielle territoriale, ou encore autour de la filière du bâtiment et de la rénovation énergétique, de l'eau et de l'alternance.

La participation est gratuite. Il suffit de s'inscrire via ce formulaire.