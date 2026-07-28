Deux nouvelles plaintes ont été déposées contre le chanteur et comédien Patrick Bruel, déjà mis en examen pour viol et agression sexuelle, a indiqué mardi l'avocate des plaignantes, confirmant une information de Mediapart.

Ces plaintes, pour agression sexuelle et viol, ont été déposées les 16 et 23 juillet auprès du premier district de la police judiciaire de Paris.

L'artiste de 67 ans est mis en examen depuis mi-juin dans quatre dossiers et placé sous le statut de témoin assisté dans quatre autres.

Les quatre juges d'instruction chargés du dossier sont par ailleurs saisis de faits de violence sexuelle dénoncés par plusieurs autres femmes qui semblent, a priori, prescrits.

Depuis sa mise en examen, au moins six plaintes ont été déposées contre lui pour des faits de viol, tentative de viol et agression sexuelle, commis entre septembre 1992 et 2014.

S'ajoutent les deux nouvelles plaintes pour viol et agression sexuelle révélées par Mediapart mardi.

Elise, qui n'a pas souhaité donner son patronyme, dénonce un viol qui aurait eu lieu en 1994, lorsqu'elle avait 19 ans et travaillait comme réceptionniste dans un hôtel de luxe à Toulouse (Haute-Garonne), où Patrick Bruel séjournait régulièrement, selon la plaignante.

Elle explique que le chanteur l'a invitée à assister à son concert puis à un dîner avec son équipe à l'issue du spectacle. Lors du dîner, le chanteur lui aurait prêté un pull.

Le lendemain, la plaignante affirme qu'il lui a demandé de lui rapporter le vêtement. Une fois dans sa chambre d'hôtel, la plaignante raconte à Mediapart avoir subi un "black-out", avant de s'être "comme réveillée" en voyant "Patrick Bruel, le pantalon déboutonné". Ce dernier l'aurait forcée à une fellation.

La deuxième plainte visant Patrick Bruel concerne des faits d'agression sexuelle et d'exhibition sexuelle.

Zoé (prénom d'emprunt) explique avoir rencontré Patrick Bruel lors du tournage d'un film à Rhodes, en Grèce, en 2005. Elle affirme que Patrick Bruel l'a embrassée par surprise, alors qu'ils attendaient un ascenseur dans leur hôtel.

Les deux plaignantes sont représentées par Me Iris Biehler qui estime que "l'occasion est donnée aux femmes de parler, malgré le temps écoulé".

Sollicités, les conseils de Patrick Bruel, Mes Fanny Colin, Céline Lasek et Christophe Ingrain, ont indiqué que le chanteur répondrait "de ces accusations, qu'il conteste fermement, dans le seul cadre pertinent et adapté: la justice, si elle est saisie de ces faits allégués d'il y a vingt et trente ans".