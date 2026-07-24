Le Plan d'eau de Metz, un concentré d'activités au cœur de la ville

Que ce soit en famille, entre amis ou même en solo, cet espace vert invite à profiter des journées ensoleillées. Les visiteurs peuvent opter pour des activités nautiques telles que des croisières sur la Moselle ou louer divers équipements comme des pédalos, kayaks ou paddles pour explorer l'eau. Pour les amateurs de sensations fortes, l'initiation à l'aviron et l'accès aux clubs nautiques sont également disponibles.

Les familles trouveront leur bonheur avec le mini-golf rénové de l'Île du Saulcy, des aires de jeux pour les enfants et des espaces de pétanque. Des chemins pittoresques permettent d'explorer la richesse naturelle de cet environnement unique à pied ou à vélo. De plus, tout au long de l'année, le Plan d'eau organise des événements marquants tels que Metz Plage, les Fontaines Dansantes et diverses compétitions sportives, garantissant une expérience inoubliable aux visiteurs souhaitant redécouvrir ce lieu emblématique.