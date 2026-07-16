«La Côte d’Opale fête la mer» à Boulogne-sur-Mer

«La Côte d'Opale fête la mer» se déroulera cette année du 16 au 19 juillet à Boulogne-sur-🌊. De 10 h à 19 h, les visiteurs pourront participer à de nombreuses animations familiales : quiz sur le littoral des Hauts-de-France, maquillage sur le thème des animaux marins, exposition en bande dessinée imaginant le littoral en 2040, photobooth, jeu-concours avec des places pour le parc Bagatelle à gagner ou encore découverte de l'Académie de la Mer, qui promeut la culture maritime et les métiers de l'économie bleue auprès des jeunes.

Parlement de la mer.

L'événement sera également marqué, ce jeudi 16 juillet, par la remise du prix de thèse 2025 du Parlement de la mer des Hauts-de-France, doté de 3 000 euros. Cette distinction récompense des travaux de recherche consacrés aux enjeux du littoral et de la façade maritime régionale. L'édition 2025 a couronné les recherches d'Alix Da Fonseca Ferreira sur la prévention d'une maladie touchant l'aquaculture, un secteur stratégique pour la région.