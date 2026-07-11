La Plage des Deux Rives à Nancy et Tomblaine est ouvert en totalité

Sous les pavés, la plage ! Depuis le 1er juillet, la Plage des Deux Rives à Nancy et Tomblaine monte gentiment en puissance.

L’an passé, près de 165 000 visiteurs ont été comptabilisés sur le site entièrement métamorphosé en base de loisirs et symbole d’attractivité et de cohésion sociale sur le territoire grand nancéien.

Guinguette, piscines, jeux d’eau, transats, terrain de sport, les activités et attractions sont multiples pour permettre à tous et à toutes de profiter de la période estivale (et de faire face aux températures extrêmes...)

Ouverture jusqu’à la fin août, de 9 h à 23 h, la Plage des Deux Rives est animée par une quarantaine d’associations et pas moins de 300 rendez-vous sportif et culturel sont annoncés.

Programme complet sur le : https://www.grandnancy.eu/sortir-decouvrir/la-plage-des-deux-rives