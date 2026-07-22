







Le festival Karma fait son retour à Hermes pour sa deuxième édition qui se déroulera les 22 et 23 août 2026 au château de la Trye. Organisé par l'association OJSS en partenariat avec la municipalité, cet événement met à l'honneur la musique reggae et dancehall, réunissant des artistes confirmés et des talents émergents. La journée du samedi débutera à 10 heures avec une exposition de voitures anciennes et un marché artisanal, tandis qu'à 11h30, une tentative de record Guinness sera lancée pour rassembler le plus grand nombre de personnes portant un bob.





Le festival prendra véritablement son envol à partir de 15 heures avec des concerts de neuf groupes. Parmi eux, Andrick Airways, qui a gagné en notoriété grâce à son titre viral "Dans ma cabane", partagé sur TikTok comme hymne de l'été 2024. Il partagera la scène avec des figures emblématiques du reggae français telles que Yaniss Odua et Daddy Mory, ainsi que d'autres artistes variés allant du ragga au ska.





Le dimanche, le festival se prolongera avec une journée gratuite dédiée à une brocante et une exposition de motos, marquant ainsi une belle initiative pour attirer un large public. L'événement promet d'être festif et riche en animations variées, consolidant ainsi l'engagement d'Hermes dans la promotion de la culture musicale locale.