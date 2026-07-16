



CONNECT 2026 réunira, le 22 septembre à Talant, les professionnels souhaitant développer des projets, découvrir de nouvelles solutions et créer des partenariats. L'événement réunira des entreprises, des startups, des investisseurs, des établissements d'enseignement, des chercheurs et des acteurs publics autour des enjeux liés à l'innovation et à la compétitivité.





Un temps fort pour les acteurs de l'innovation





La journée permettra d'aborder plusieurs thématiques majeures, parmi lesquelles l'intelligence artificielle, la cybersécurité, la deeptech, la souveraineté, les talents ou encore les transitions. Les participants pourront assister à des démonstrations, découvrir des retours d'expérience et identifier des solutions concrètes répondant aux besoins de leurs organisations.





Pensé comme un espace de rencontres, CONNECT favorisera également les échanges entre entrepreneurs, financeurs, acheteurs et experts afin de faire émerger de nouvelles collaborations et d'accompagner le lancement de projets.





L'événement s'articulera autour de six villages : IA Connect, Cyber Connect, Impact Connect, Deeptech Connect, Business Connect et Talent Connect. Cette organisation doit permettre aux visiteurs de cibler plus facilement les interlocuteurs correspondant à leurs attentes et d'orienter leur parcours en fonction de leurs objectifs.





CONNECT 2026 est organisé avec le soutien d'acteurs publics et privés mobilisés pour accompagner le développement de l'innovation, de la technologie et du tissu économique en Bourgogne Franche-Comté.



