Le Domaine Pierre Damoy change de propriétaire. Après plus de trente ans à la tête de l'exploitation familiale, Pierre Damoy transmet son vignoble à la Maison de Champagne Louis Roederer, ouvrant une nouvelle étape pour cette propriété de la Côte de Nuits, située à Gevrey-Chambertin.

Un vignoble développé depuis 1992

Pierre Damoy avait repris la propriété familiale en 1992. Depuis cette date, il a placé le respect de la vigne, du vivant et de l'expression du terroir au centre de son travail. Au fil des années, le domaine s'est appuyé sur huit hectares de Grands Crus, présentés comme parmi les plus prestigieux de Bourgogne.

Le domaine est désormais placé sous le contrôle de la Maison Louis Roederer, implantée à Reims. Cette dernière aura pour mission d'assurer la continuité du travail engagé sur le vignoble et de poursuivre la gestion de ce patrimoine viticole bourguignon dans le respect des exigences de qualité mises en avant par Pierre Damoy.

Par ailleurs, Nicolas Guérin, président de la Banque d’affaires Canovia, filiale d'André le Groupe, et Thierry André, président d'André le Groupe, ont accompagné le cédant dans cette opération.



