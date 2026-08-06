Easy Cash pose ses valises à Villeneuve d'Ascq

Cette implantation s’inscrit dans la dynamique de croissance de l’enseigne, qui a clôturé l’année 2025 sur un chiffre d’affaires record de 322 millions d’euros (+13,5 %) et confirmé son élan au premier semestre 2026 avec 163 millions d’euros de chiffre d’affaires, en progression de +13%. Le réseau compte aujourd’hui plus de 170 points de vente en France.

Le marché de la seconde main devrait atteindre 31 milliards d’euros en France en 2027. Un chiffre qui souligne la transition significative des consommateurs vers des choix éthiques, témoignant d'une préférence marquée pour des alternatives durables et une offre de plus en plus qualitative. Alors que 74% des Français ont réalisé au moins un achat ou une vente de seconde main ces 12 derniers mois, il est devenu évident que le phénomène seconde main a propulsé une réelle révolution de la consommation. Implanté au cœur du centre commercial Aushopping V2, un site commercial majeur de la métropole lilloise, le point de vente bénéficie d’un environnement à fort passage et d’une zone de chalandise particulièrement dynamique.

D’une surface d’environ 115 m², il propose une offre resserrée autour des familles de produits les plus demandées : téléphonie, gaming, informatique, maroquinerie et bijouterie de luxe. «Avec 1 Français sur 2, notamment la génération Z, qui achète de la seconde main, la consommation responsable n’est plus une tendance mais une réalité portée par une prise de conscience écologique et une exigence accrue en matière de qualité. La garantie 2 ans, le satisfait ou remboursé sous 30 jours, notre outil de pricing propriétaire Easy Price®, ou encore le développement de corner de réparation, illustrent la justesse et la qualité de notre offre. Prolonger plutôt que remplacer, c’est notre engagement pour allier durabilité, accessibilité et fiabilité, et ainsi construire un modèle plus vertueux pour l’avenir» précise Anne-Catherine Péchinot, Présidente du groupe Easy Cash.