Le marché de l’alternance a nettement ralenti en 2025, après plusieurs années de progression continue. Selon le baromètre publié par Hellowork*, leur volume a reculé de 12 % sur un an. Entre 2022 et 2024, le nombre d’offres était pourtant passé de 186 936 à 248 494. L’année 2025 marque donc une rupture dans cette dynamique. Le retournement s’est accentué à partir du printemps : les offres ont commencé à diminuer à compter de mai 2025, après l’annonce de la réforme du financement de l’alternance. En renchérissant le coût de certains contrats pour les employeurs, notamment ceux des alternants préparant un diplôme de niveau bac + 3 ou supérieur, cette réforme a pu freiner les recrutements. Selon Hellowork, les baisses se sont poursuivies pendant l’été et l’automne, jusqu’à afficher un repli de 31 % sur un an, en novembre 2025.

L’Île-de-France résiste mieux

Le début de l’année 2026 ne marque pas encore une reprise, mais les volumes cessent de reculer. Au premier trimestre, le nombre d’offres publiées sur Hellowork est resté proche de celui observé à la fin de 2025 (+ 1 %) . Les évolutions restent toutefois contrastées selon les territoires. L’Île-de-France concentre 30 % des offres d’alternance diffusées en 2025, soit une proportion deux fois supérieure à son poids dans l’ensemble du marché de l’emploi. La région a également mieux résisté au repli, avec une baisse de 11 %, quand le recul a atteint 21 % en Auvergne-Rhône-Alpes et 28 % en Occitanie.

Les fonctions commerciales restent les premières pourvoyeuses d’offres avec 12,1 % des annonces publiées en 2025. Les ressources humaines, l’informatique et la production figurent également parmi les fonctions les plus recherchées par les employeurs. Les chargés de communication, les conseillers de vente et les chargés de recrutement apparaissent parmi les profils les plus recrutés.

Des recherches en hausse de 31 %

Le recul des offres ne s’accompagne pas d’un désintérêt des candidats. Ce premier trimestre, les requêtes liées à l’alternance effectuées sur le moteur de recherche de Hellowork progressent de 31 % par rapport à la même période de 2025. Les ressources humaines arrivent en tête des recherches spécialisées, devant la communication, l’informatique et le marketing. Les candidats ciblent rarement une entreprise déterminée : seuls 0,4 % des requêtes contiennent le nom d’un employeur.

Le baromètre met aussi en évidence un décalage entre les métiers proposés et les aspirations exprimées. La data, la cybersécurité et l’administration de réseaux figurent parmi les domaines les plus recherchés. À l’inverse, certains métiers manuels ou de services, (plaquiste, aide-ménager... ), attirent moins de candidatures.

La candidature spontanée s’impose

Face à un volume d’offres plus limité, les candidats ne se cantonnent pas aux annonces publiées. «L’intérêt des candidats reste fort et les volumes d’offres se maintiennent en ce début d’année», analyse Loïc Le Terrien, directeur exécutif Emploi de Hellowork. Il souligne également l’anticipation des recherches par les candidats, visible dans la part importante des candidatures spontanées. Plus d’une candidature sur deux transmise via la plateforme La bonne alternance relevait ainsi d’une démarche spontanée. Cette pratique reste encore marquée en début d’année, bien qu’en repli ( 74 % des candidatures enregistrées vs 83 % un an plus tôt ).

Source : baromètre Hellowork de l’alternance, publié en juin 2026, à partir des offres diffusées entre janvier 2022 et mars 2026







