La CCI Aisne lance Industrie Connect, un rendez-vous gratuit destiné aux industriels et sous-traitants du département. L’événement est prévu le jeudi 17 septembre 2026 au 83 boulevard Jean Bouin à Saint-Quentin. Il doit permettre aux entreprises de rencontrer, en une seule journée et sur un même site, différents acteurs de leur écosystème. L’objectif est de faciliter les échanges professionnels, de faire émerger de nouvelles opportunités commerciales et d’apporter des réponses aux enjeux de compétitivité.

Plus de 60 exposants seront réunis autour de plusieurs thématiques. Les participants pourront notamment rencontrer des donneurs d’ordre industriels, des réseaux professionnels et des acteurs de l’international. Les dispositifs d’aides et de financement, la transition écologique, l’énergie, le numérique, l’intelligence artificielle et la cybersécurité seront également représentés.



Des solutions concrètes

L’événement proposera aussi des espaces consacrés à la supply chain, à l’automatisation, à la robotisation et aux formations industrielles. Des solutions de sourcing et des initiatives locales compléteront le programme. Les entreprises pourront ainsi échanger directement avec des experts et identifier des partenaires selon leurs besoins.

Industrie Connect est organisé par la CCI Aisne avec le concours d’ENGIE, GRDF, Orange et TotalEnergies. La FFB, Les Entrepreneurs Aisne, le MEDEF Aisne et La French Fab apportent également leur soutien à cette initiative. L’événement vise ainsi à rapprocher les entreprises axonaises des acteurs susceptibles d’accompagner leur développement.

