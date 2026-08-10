Qui recrute en Hauts-de-France en 2026 ? À travers une étude réalisée à partir des informations recueillies dans la presse, la CCI Hauts-de-France met en lumière, chaque trimestre, les entreprises, les secteurs d’activité et les territoires qui créent de l’emploi.

Constat : au premier trimestre, près de 6 500 projets de recrutement ont été recensés, témoignant d’une forte reprise de la dynamique d’emploi dans la région. Portée principalement par l’industrie, notamment grâce aux grands projets de réindustrialisation et de transition énergétique, cette tendance confirme l’attractivité du territoire. Les services, le commerce, la logistique et le BTP contribuent également à cette dynamique.

Plus de 3 000 projets de recrutement identifiés au deuxième trimestre 2026. Contrairement au premier trimestre, largement dominé par l’industrie, ce sont cette fois le transport-logistique (34% des emplois recensés), l’industrie (25%), les services (19%) et le BTP (18%) qui se partagent la croissance. La tendance illustre une économie régionale portée à la fois par les grands projets industriels, les investissements logistiques et le développement des activités de services. Les principaux foyers de recrutement se situent notamment à Beauvais, portée par l’arrivée d’Amazon, mais aussi à Grande-Synthe, Amiens, Comines et Petite-Forêt.

Retrouvez ici l'étude intégrale.