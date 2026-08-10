À Rouen, le groupe Niort organise son salon les 15 et 16 octobre

Depuis 80 ans, le groupe Niort s'appuie sur une exigence de qualité, de conseil et de service. C’est dans la continuité de cet engagement que l’entreprise organise une nouvelle édition de son salon afin de mettre en avant son savoir-faire et les équipes qui accompagnent quotidiennement ses clients. L’évènement se déroulera les 15 et 16 octobre prochains au Parc des expositions de Rouen.

Un rendez-vous pour favoriser les échanges

Cette rencontre s'adresse à l’ensemble des clients du groupe Niort. Elle leur permettra de rencontrer les collaborateurs de l'entreprise, de découvrir ses domaines d'expertise et d'échanger autour de leurs besoins.

Le salon sera aussi l'occasion de présenter les dernières innovations proposées par le groupe ainsi que des offres commerciales dédiées. Au-delà des produits et des équipements, l'entreprise souhaite mettre en avant une relation fondée sur la confiance et la proximité, des valeurs qu'elle affirme porter depuis huit décennies.

Un groupe familial fondé en 1946

Créé en 1946 à Rouen par les frères Jean et Marcel Niort, le groupe Niort est spécialisé dans la réparation et la fourniture de pièces automobiles. Il accompagne les professionnels comme les particuliers dans l'entretien et la réparation de leurs véhicules. Fort de plus de 620 collaborateurs, le groupe s'appuie sur son réseau de distribution, ses ateliers spécialisés et son expertise dans les pièces détachées et remanufacturées pour répondre aux besoins de ses clients.