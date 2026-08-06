À Darois, une soirée pour observer l’éclipse solaire et les Perséides









En raison du montage du Golden Coast Festival, le site des Hautes-Plates ne pourra pas accueillir le public pour l'observation de l'éclipse solaire du 12 août. Les amateurs d'astronomie sont donc invités à rejoindre l'aérodrome Dijon-Darois, où la Société astronomique de Bourgogne et l'Aéroclub de la Côte-d'Or proposeront un après-midi d'animations avant une soirée consacrée à l'éclipse et aux Perséides.





Un rendez-vous placé sous le signe de l’astronomie





Les animations débuteront dès 16 h avec des activités autour de l’astronomie et de l’aviation. Les visiteurs pourront découvrir l’univers de l’aviation, participer à des vols de découverte ou d’initiation, tester un simulateur de vol et s’informer sur les outils de navigation aérienne. De son côté, la Société astronomique de Bourgogne expliquera le phénomène de l’éclipse, répondra aux questions du public et proposera des lunettes d’observation certifiées.





Une éclipse suivie des étoiles filantes





L’éclipse débutera à 19 h 24 et sera au maximum à 20 h 19, lorsque le Soleil sera masqué à plus de 92 %. Le coucher du Soleil à 20 h 55 marquera la fin de ce phénomène, observable grâce à des télescopes adaptés.





À la tombée de la nuit, la soirée se poursuivra avec l’observation des Perséides, la pluie d’étoiles filantes la plus importante de l’été. Le public pourra également découvrir les constellations et explorer le ciel à l’aide des télescopes installés sur le site. Une offre de restauration sera également proposée sur place avec un foodtruck.



