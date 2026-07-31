«Embarquez pour une balade bucolique», c’est la promesse faite par l’office de tourisme Meuse Grand Sud qui organise tout au long de l’été plusieurs visites guidées thématisées assurées par des guides-conférenciers. Pendant 1 h 30, les passionnés agréés par le ministère de la culture feront découvrir aux visiteurs de passage, mais aussi aux locaux, les facettes connues ou méconnues de Bar-le-Duc. Parmi les joyaux architecturaux de ce quartier-musée : la place Saint-Pierre où trônent l’îlot de la Halle dont les traces des anciennes arcades apparaissent et l’imposante église Saint-Étienne de style gothique. À l’intérieur, un riche mobilier côtoie plusieurs œuvres d’art, dont deux pièces majeures du sculpteur meusien de la Renaissance, Ligier Richier : le Transi et le Christ et les deux larrons.

26 hectares protégés

En poursuivant la balade, les jardins fleuris, le pressoir ou encore la Tour de l’Horloge, vestige de l’ancien château ducal, ne devraient laisser personne insensible face à cet ensemble protégé, sous le statut de secteur patrimoine remarquable qui s’étend sur 26 hectares. Bien que surnommé «quartier Renaissance», cette appellation sert surtout à capitaliser sur le premier âge d'or de la ville. En réalité, le patrimoine visible est très diversifié, avec de nombreux édifices des périodes classique et baroque, formant un mélange de styles architecturaux. Au-delà de cette offre premium, des visites en autonomie sont possibles avec des brochures, plans et parcours explicatifs disponibles auprès de l’office de tourisme… pour un effet surprise garanti.