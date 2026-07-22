Mers-les-Bains va fêter les baigneurs les 25 et 26 juillet

Le temps du week-end des 25 et 26 juillet, le front de mer et le quartier balnéaire de Mers-les-Bains, tant admiré avec ses belles villas Belle époque, se transformeront en un immense terrain de jeu à ciel ouvert. La thématique de cette 24ème édition de la fête des baigneurs reposera en effet sur les jeux de la Belle Époque. Petits et grands sont invités à redécouvrir les divertissements populaires, les jeux d'adresse et l'insouciance des estivants du début du XXème siècle.



Afin d'accompagner les participants, des boutiques éphémères sont installées sur l'esplanade jusqu’au 23 juillet. Chacun peut y trouver costumes, accessoires et chapeaux, mais aussi faire personnaliser ou retoucher sa tenue. Tout le monde peut prendre part à l’évènement. Une jupe longue et une ombrelle, un gilet et un canotier, une marinière, un béret ou encore une montre à gousset suffisent à recréer l'esprit de la Belle Époque.

Au programme notamment de ces deux jours de fête : une exposition de voitures anciennes d’exception dès le samedi midi, des spectacles et animations pour petits et grands, des jeux traditionnels (tir à l’arc, tennis, jeux picards), le concours de costumes pour élire les plus belles tenues, un bal rétro à partir de 21 heures le samedi, un feu d’artifice à l’ancienne tiré de la prairie le samedi vers 23 h 30, le traditionnel bain de mer en costume d’époque le dimanche à 12 heures et un grand défilé costumé dans les rues le dimanche vers 16 heures.























