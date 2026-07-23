Ce sera une nouvelle fois une saison haute en couleur durant les Journées des Plantes de Chantilly. Pour cette 22e édition, les plantes et la musique se côtoieront durant trois jours. Avec pour thèmes «Symphonies végétales», ces journées exploreront les résonances entre musique et jardin, deux arts qui partagent le même souci de rythme, de proportion et d’harmonie. «Les exposants joueront cette partition à leur façon : en variant les hauteurs et les textures des plantes, en jouant sur les contrastes de couleurs, en ménageant aussi des espaces vides, comme des silences. De quoi donner envie de regarder son jardin autrement et d’y voir, autant que d’y entendre, quelque chose comme une musique», définit le Château de Chantilly.

Cette 22e édition rassemblera plus de 200 exposants, pépiniéristes, horticulteurs, paysagistes, artistes et artisans venus présenter des plantes, des outils, des produits adaptés à cette période charnière de l’année.

William Christie, le parrainage inspirant et évident

Cette édition aura comme parrain le chef d'orchestre américain William Christie, naturalisé français. Si ce parrainage a du sens puisqu'il est une figure emblématique et majeure du renouveau de la musique baroque, c'est une évidence quand on sait que William Christie est le fondateur des Arts Florissant et le créateur, depuis plus de 30 ans,d’un jardin labellisé «Jardin remarquable» à Thiré, en Vendée, inspiré des jardins du Grand Siècle.

«Historiquement, le jardin est un lieu de plaisir : dès l'Antiquité avec l'hortus conclusus, mais aussi plus près de nous, à la Renaissance et au XVIIe siècle, le jardin est vu comme un refuge où l’on peut vivre les choses les plus agréables de la vie. Et parmi ces choses, il y a toujours la musique. Associer les deux est donc parfaitement naturel», exprime le chef d'orchestre. Durant ces journées, les plantes se mêleront réellement à la musique. Les Coups de Cœur à Chantilly accueilleront William Christie et les Arts Florissants pour trois rendez-vous, entre grand répertoire et formats musicaux plus intimes.

Préservation des plantes

Les Journées des Plantes est une fête horticole particulière. Elle donne du sens à chaque rendez-vous et fait vivre les plantes autrement. Ces journées possèdent aussi un rôle scientifique dont le but de protéger des plantes qui pourraient sinon disparaître. Ce travail est porté notamment par le Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées, une association reconnue d’utilité publique, présente aux Journées des Plantes de Chantilly grâce à un partenariat historique. Elle proposera une exposition sur les plantes d’Amérique latine et labellisera, à cette occasion, une douzaine de nouvelles collections, reconnues comme faisant partie du patrimoine végétal français à protéger.



