À Rouen, la foire Saint-Romain revient du 21 octobre au 22 novembre

Comme chaque année, l'automne rime avec l'ouverture de la célèbre foire Saint-Romain, sur l'esplanade Saint-Gervais, à Rouen. L'une des plus anciennes et plus grandes foires de France ouvrira ses portes mercredi 21 octobre, jusqu'au dimanche 22 novembre. Pendant un mois, plus de 200 attractions et espaces de restauration feront le bonheur des milliers de visiteurs.

Quelques temps forts rythmeront cette nouvelle édition : l'inauguration de la foire aura lieu le samedi 24 octobre, l'élection de la miss foire Saint-Romain le jeudi 29 octobre, ou encore la journée spéciale tarifs réduits le 18 novembre.

La Ville de Rouen annonce avoir renforcé son dispositif de transport en commun. Durant l'événement, les transports en commun du réseau Astuce sont gratuits tous les samedis, comme c'est déjà le cas tout au long de l'année, mais aussi tous les mercredis, dimanches et jours fériés. Des espaces de stationnement sont gratuits : sur l’esplanade Saint Gervais avec une navette gratuite et sur le terminal de l’Ouest avec deux navettes gratuites, pour assurer la liaison avec l'entrée de la foire.