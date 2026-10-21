Le Salon de Madame met les femmes à l’honneur au Zénith de Dijon





Le Zénith de Dijon accueille, les 24 et 25 octobre 2026, le Salon de Madame, présenté comme le premier grand rendez-vous français entièrement consacré aux femmes, à leurs projets, à leur bien-être et à leur épanouissement.





Pendant deux jours, entreprises, créatrices, associations, institutions et expertes seront réunies autour de cinq univers : santé et bien-être, relations et famille, carrière et entrepreneuriat, développement personnel, ainsi que finances et patrimoine.





L’événement proposera des conférences, des ateliers, des animations, des rencontres inspirantes et des espaces d’échanges. Sa programmation vise à informer, accompagner et inspirer les participantes, qu’elles recherchent des conseils, des idées, de nouvelles opportunités ou un temps pour elles-mêmes.





Le salon entend mettre en lumière les parcours, les ambitions et les talents féminins, tout en favorisant les rencontres et le partage d’expériences. Les hommes seront également les bienvenus, qu’ils soient conjoints, pères, entrepreneurs ou simples curieux. Ils pourront découvrir des initiatives inspirantes et prendre part à cette dynamique collective.





Le Salon de Madame a vocation à devenir un rendez-vous incontournable pour celles et ceux qui veulent construire, partager et avancer ensemble. Le Zénith accueillera ainsi un événement consacré aux projets, au bien-être et à l’épanouissement des femmes.