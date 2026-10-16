Verdun : la Nuit des Forts pour une immersion exceptionnelle

Ce samedi 17 octobre, de 17h30 à 23h, les Forts de Vaux et de Douaumont ouvriront exceptionnellement leurs portes au grand public. Inspirée de la nuit des musées et véritable temps fort de la programmation culturelle du Mémorial de Verdun, cette immersion, au cœur du champ de bataille, de nuit, devrait attirer autant les habitués que les néophytes pour une expérience forte en émotions. Tout au long de leur parcours, les visiteurs auront la possibilité de profiter d’une ambiance sonore et visuelle grâce à l’implication de plusieurs associations françaises et allemandes que ce soient les Reconstitueurs du Poilu de la Marne, de l’Ambulance 3/18, des Amis du Fort de Regret ou encore du Darstellungsgruppe Süddeutsches Militär qui prendront place dans les différentes casemates du Fort avec des uniformes et du matériel d’époque. L’objectif est de «faire découvrir les équipements et le quotidien des soldats pendant la Bataille de Verdun», selon les organisateurs. Le tout éclairé à la manière d’antan par des lampes à huile.

Lectures, musique et témoignages

Des points d’évocation historique retraçant les grands événements du lieu seront également proposés alors que des lectures de témoignages seront jouées par des comédiens de la Compagnie des Miracles. Autre point fort : le partenariat renouvelé avec le Centre national de création musicale de Reims avec la possibilité d’écoute au casque de musique live et de créations sonores spécialement imaginées pour cette soirée exceptionnelle dédiée au devoir de mémoire. Si l’année dernière, cet événement avait attiré 900 personnes sur le seul Fort de Douaumont, l'édition 2026 permettra de découvrir la nouvelle scénographie du Fort de Vaux qui a rouvert ses portes au mois de juillet. Une proposition inédite pour cette sortie culturelle et historique inattendue.