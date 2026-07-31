Le réseau Grand Est Développement Solutions accueille de nouveaux acteurs susceptibles d'accompagner les entreprises et les collectivités de Meurthe-et-Moselle dans leurs projets de transformation. Parmi les structures récemment référencées figurent notamment Bourson Honet Industries et Realmeca dans l'automatisation et la robotisation, ainsi que marmelab, Mirai Tech, TeamIA-AI ou Versusmind dans la data et l'intelligence artificielle. Le référencement concerne également des expertises liées à la cybersécurité, à l'efficacité énergétique, aux déchets, au recyclage ou encore à l'adaptation au changement climatique. Pour le tissu économique meurthe-et-mosellan, l'enjeu est de pouvoir identifier plus facilement des prestataires capables d'intervenir sur des problématiques techniques qui touchent directement la compétitivité, la modernisation des outils de production et la transition des activités.

Les entreprises accélèrent leurs transformations

Cette évolution locale s'inscrit dans une tendance qui dépasse largement les frontières du Grand Est. Dans l'industrie comme dans les services, les entreprises doivent désormais conjuguer plusieurs défis : automatiser leur production, intégrer davantage de données et d'intelligence artificielle, renforcer leur cybersécurité ou réduire leur consommation de ressources. La constitution de réseaux d'offreurs de solutions répond à cette nécessité en rapprochant les entreprises des compétences spécialisées dont elles ont besoin.