Brebières : un prochain campus de data centers en préparation

Un nouveau data center dans les Hauts-de-France ? C'est la volonté du groupe australien Goodman, spécialiste de l'immobilier logistique. Son objectif est de s'implanter à Brebières, dans le Pas-de-Calais, sur la friche Stora Enso.

Le projet, annoncé en 2021, promet quatre bâtiments de 25 000 m² chacun, soit 100 000 m² de surface. Une unité serait capable de développer entre 60 et 72 MW de puissance, ce qui amènerait la puissance totale du campus à 264 MW. Selon l'entreprise australienne, 300 à 350 emplois seraient créés et le chantier mobiliserait environ 500 emplois induits.

Impact écologique

Pour l'alimenter, deux lignes électriques souterraines de 225 000 volts doivent être mises en place. Ainsi, le data center serait alimenté depuis un nouveau poste électrique prévu à Noyelles-sous-Bellonne. L'idée d'une alimentation photovoltaïque est également étudiée pour accompagner les deux lignes.

Cependant, le projet n'est pas validé par la Mission régionale d'autorité environnementale des Hauts-de-France. Cette dernière a, le 11 août, demandé des efforts au porteur de projet autour de la sobriété énergétique. En effet, les émissions associées au projet sont évaluées à environ 116 050 tonnes de CO₂ par an, alors que, dans le même temps, la région prévoit une réduction de 51 % des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2031. S'ajoutent à cela la gestion des eaux pluviales et l'évaluation des conséquences du projet sur le trafic routier.

En cas d'autorisation, le premier data center entrerait en service en 2030.