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Décryptage

Escaudain : DATA4 investit 5 milliards d'euros

Avec un investissement de cinq milliards d’euros, Data4 va transformer l’ancienne friche industrielle d’Usinor à Escaudain en campus de datacenters… Un projet hors norme qui ambitionne de faire des Hauts-de-France l’un des principaux pôles européens de l’intelligence artificielle. 

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Par Baptiste Régent
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 21 août 2026 - Mis à jour le 21 août 2026
<p>Une nouvelle page s’ouvre pour l’ancien site industriel d’Escaudain. Après plusieurs mois d’études, le groupe français Data4 a confirmé le lancement de son immense campus de datacenters, destiné à accompagner l’explosion des besoins liés à l’intelligence artificielle. Avec cinq mil liards d’euros d’investissements, quatre datacenters de nouvelle génération et une puissance totale de 700 MW, il s’agit du plus important projet jamais porté par l’entreprise en France.</p><h2>Campus ouvert sur le territoire&nbsp;</h2><p>Un choix qui n’est pas le fruit du hasard car, si les premiers grands datac.

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