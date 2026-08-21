Escaudain : DATA4 investit 5 milliards d'euros

Industrie
Côte-d’Or : EUROGERM structure sa croissance internationale
18/08/2026 J.M
Côte-d'Or (21)
Avec un investissement de cinq milliards d’euros, Data4 va transformer l’ancienne friche industrielle d’Usinor à Escaudain en campus de datacenters… Un projet hors norme qui ambitionne de faire des Hauts-de-France l’un des principaux pôles européens de l’intelligence artificielle.
Jérôme Totel, membre du comité exécutif et Chief Strategy Officer de Data4. ©Data4
©Florence DELFERIERE
©IF Architectes
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Industrie
14/08/2026 Amandine Ibled
Dijon (21)
Retrouvez la fiche complète de la commune de Escaudain avec sa localisation, sa population et les coordonnées de la mairie et des services de proximité.Découvrir la commune