Aisne : la CCI réunit les industriels pour créer des affaires

L’événement, gratuit, proposera aux entreprises plusieurs espaces thématiques pour échanger avec des experts et présenter leurs problématiques. Les participants pourront notamment développer leur réseau, découvrir des solutions adaptées à leurs besoins et identifier de potentiels partenaires commerciaux au cours d’une même journée. «Industrie Connect» bénéficie du soutien d’ENGIE, GRDF, Orange et TotalEnergies, ainsi que de la FFB et de la CPME Aisne. Pour les industriels et sous-traitants locaux, cette rencontre doit favoriser les échanges au sein de l’écosystème économique départemental.

Les réseaux industriels renforcent la compétitivité

À l’échelle nationale, les rencontres entre industriels, sous-traitants et fournisseurs répondent à un enjeu de compétitivité des chaînes de production. Elles permettent aux entreprises de mieux identifier des solutions, de diversifier leurs partenaires et de renforcer les coopérations au sein des écosystèmes industriels. Pour les territoires, ces échanges contribuent également à rapprocher l’offre de compétences, de technologies et de services des besoins des entreprises.