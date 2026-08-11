Business Industries Dijon étoffe son offre avec le lancement de Business Robotics. Cette nouvelle convention d'affaires, organisée dans le cadre du salon, réunira industriels, donneurs d'ordres et fournisseurs de solutions afin d’accélérer la transition robotique et digitale des entreprises. Robotics Valley accompagnera cette première édition en tant que partenaire.

Un espace dédié aux projets de robotisation

Intégré à Business Industries Dijon, Business Robotics bénéficie de la dynamique du salon tout en proposant un programme spécifique. Les visiteurs auront accès, avec un même badge, à des rendez-vous d'affaires préprogrammés consacrés aux solutions de robotique et d'automatisation.

Ce nouveau format s'adresse notamment aux responsables de production, bureaux d'études, directions industrielles et décideurs du secteur. Il leur permettra d'entrer en contact avec de nouveaux partenaires, de découvrir des solutions innovantes et d'accompagner le développement de leurs projets en matière de robotique.





Démonstrations, rencontres et retours d'expérience

Le programme prévoit des rendez-vous B2B entre industriels et fournisseurs de solutions, ainsi qu'un showroom robotique de plus de 100 m². Une dizaine de cellules robotisées y seront présentées, avec des démonstrations et des simulations.

Des plateaux TV permettront également à des experts, industriels et utilisateurs de partager leurs retours d'expérience sur l'automatisation et la performance industrielle. Business Robotics sera une occasion pour les participants de développer leur réseau et de nouer de nouveaux contacts.







