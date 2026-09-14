Routes de France – Grand Est : Christophe Fontaine prend la présidence

Déjà président de la délégation territoriale Lorraine, Christophe Fontaine prend désormais la tête de l’organisation régionale. Il sera accompagné de Stéphane Preiss, président de la délégation Alsace, et de Frédéric Zydaczewski, président de la délégation Champagne-Ardenne, qui deviennent vice-présidents. Christophe Druost occupe le poste de secrétaire. Stéphane Gartiser devient trésorier et Stéphane Vincent trésorier adjoint. Neuf autres membres rejoignent également le conseil d’administration.

Le secteur routier face à de nouveaux enjeux

Cette nouvelle présidence intervient dans un contexte marqué par des incertitudes politiques et budgétaires qui préoccupent les professionnels du secteur. Christophe Fontaine estime notamment que les investissements dans les infrastructures doivent reprendre afin de limiter leur dégradation et de mieux prendre en compte les effets du changement climatique.

En outre, Routes de France – Grand Est regroupe 103 entreprises de construction routière réparties entre la Champagne-Ardenne, l’Alsace et la Lorraine. Elles emploient environ 8 000 salariés. Le syndicat réunit également des entreprises qui interviennent autour des infrastructures routières, notamment dans les matériaux, la signalisation et la location de matériel. Il représente les professionnels du secteur et participe aux réflexions sur l’évolution des infrastructures et des besoins en matière de mobilité.