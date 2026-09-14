Une belle programmation pour les Scènes d’Abbeville

«On pourra assister à une pièce engagée, emmener ses enfants découvrir un spectacle qui leur est destiné, participer à un bal-concert musette ou à un karaoké dansé, écouter de la musique classique, du rock, du rap, du blues ou des musiques du monde», a résumé le maire Angelo Tonolli à l’occasion de la présentation de la programmation des Scènes d’Abbeville.



Deux temps forts attendus

Pour cette saison 2026/2027, ce sont de beaux noms qui sont attendus à Abbeville. Tels Laurent Voulzy le 19 janvier au théâtre municipal d'Abbeville, Mentissa le 13 mai, Vernis Rouge le 13 novembre, les danseurs Fauve Hautot et Romain Guillermic pour «Let’s go» le 16 janvier.

Deux temps forts rythmeront tout particulièrement ces prochains mois. Ainsi, le festival Winter Groove réunira notamment Axel Bauer (13 février), Abd al Malik (16 février), le Grupo Compay Segundo (18 février), L’Ultrabal (19 février à l’espace culturel Saint-André) et Electro Deluxe (20 février).

Quant aux Nuits du Blues, elles feront résonner en mars plusieurs lieux et plusieurs générations d’artistes avec des concerts, comme celui de Le French Blues All Stars (le 18 mars à l’espace culturel Saint-André) et une conférence immersive consacrée aux femmes dans la musique afro-américaine (le 24 mars à l’espace culturel Saint-André).

Pour tous les goûts

La saison débutera par le festival du Pipasso le 25 septembre à l’espace culturel Saint-André. Suivront notamment trois «Bébé concert» de musique classique de l’orchestre de Picardie destinés aux enfants le 3 novembre (9h30, 10h30 et 14h30 au théâtre municipal), le super loto quine de la Compagnie Les petites madames le 6 novembre à l’espace culturel Saint-André.

Sont attendus : le 22 janvier, le Karaodance du Collectif ÈS à l’espace culturel Saint-André, la carte blanche donnée aux harmonies le 3 avril au théâtre municipal de la Baie de Somme ou la compagnie de théâtre de rue Bonjour Désordre qui présentera sa Friterie Mon amie en extérieur le 15 juin. Tout au long de la saison, les élèves du Conservatoire de la Baie de Somme donneront rendez-vous pour une série de concerts et de représentations. Enfin, plusieurs compagnies seront accueillies en résidence cette saison : Le Long Baiser des Truites, La Bande W, Nexus, Les Mélangeurs, le Kollectif Singulier ou encore Mordre ta joue.