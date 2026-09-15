Saône-et-Loire : six sites patrimoniaux ouverts les 19 et 20 septembre

À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, le Département de Saône-et-Loire ouvre six sites culturels les 19 et 20 septembre. Visites, expositions et animations sont proposées à Mâcon, Solutré, Azé, Cuisery, Dompierre-les-Ormes et Romanèche-Thorins. Chaque lieu met en avant un pan différent de l'histoire ou de la nature du territoire.

À Mâcon, histoire et hommages

L'Hôtel du Département ouvre ses portes le samedi 19 pour des visites commentées des espaces habituellement réservés aux élus. Une projection sur Nicéphore Niépce, inventeur de la photographie dont le bicentenaire est célébré cette année, est prévue à 14h dans l'hémicycle. Un hommage sera rendu à Jean Combier, figure de l'archéologie et de la préhistoire régionale. Aux Archives départementales, le public découvre les réserves fermées habituellement et une exposition consacrée à la conservation des documents, du parchemin au numérique.

Du terrain à la nature

Le site de Solutré célèbre les 160 ans des premières fouilles archéologiques avec des démonstrations et des visites. Le musée du Compagnonnage, à Romanèche-Thorins, présente des savoir-faire artisanaux et une exposition sur la restauration de Notre-Dame de Paris. À Dompierre-les-Ormes, le Lab71 sensibilise petits et grands à la préservation du patrimoine naturel. Enfin, le Centre Eden de Cuisery propose une découverte sensorielle de la nature bourguignonne, complétée par une exposition immersive sur la nuit et l'obscurité.